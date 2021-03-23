Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımı - Son Dakika

Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımı
23.03.2021 13:18
Pandemi nedeniyle karantinaya alınan Akseki'nin Susuzşahap Mahallesi'ne gıda yardımı yapıldı.
Pandemi nedeniyle karantinaya alınan Akseki'nin Susuzşahap Mahallesi'ne gıda yardımı yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, karantinaya alınan bölgelere gıda desteğinde bulunuyor. Akseki İlçesi'ne bağlı Susuzşahap Mahallesi'nde son günlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle 16 aile evlerinde karantinaya alındı.
"Muhtara teslim edildi"
Susuzşahap Mahalle Muhtarı Kemal Ulaş aileler için Büyükşehir Belediyesi'nden gıda kolisi talebinde bulundu. Karantinaya alınan mahallede yaşayan ailelere gönderilen yardım kolileri Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Hizmet Birimi ekiplerince Mahalle Muhtarı Kemal Ulaş'a teslim edildi. Muhtar Ulaş, gıda kolilerini vatandaşlara ulaştıracağını belirtti. - ANTALYA
Son Dakika Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi