Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımları ulaştırıldı - Son Dakika

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Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımları ulaştırıldı
6 saat önce
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Gümüşyuva Mahallesine gıda malzemesi ulaştırıldı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Gümüşyuva Mahallesine gıda malzemesi ulaştırıldı.
İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Gümüşyuva Mahallesine, Mazıdağı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından gıda malzemesi götürüldü.
Mahallenin girişinde gıda malzemelerini ekiplerden teslim alan muhtar Adem Eken yardımları vatandaşlara dağıttı.
Mazıdağı Belediyesi tarafından ayrıca mahallede dezenfekte çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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