Karantinaya alınan o beldede koronadan 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Karantinaya alınan o beldede koronadan 1 kişi daha hayatını kaybetti

Karantinaya alınan o beldede koronadan 1 kişi daha hayatını kaybetti Karantina altındaki Taşoluk beldesinde koronadan ölen kişi sayısı yükselerek 2 oldu Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde korona virüs (Covid-19) sebebiyle geçtiğimiz hafta karantina altına alınan 4 bin nüfuslu Taşoluk...

Karantinaya alınan o beldede koronadan 1 kişi daha hayatını kaybetti

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Karantina altındaki Taşoluk beldesinde koronadan ölen kişi sayısı yükselerek 2 oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde korona virüs (Covid-19) sebebiyle geçtiğimiz hafta karantina altına alınan 4 bin nüfuslu Taşoluk beldesinde 1 kişi daha Korona nedeniyle hayatını kaybetti. Giriş çıkışları halen kapalı olan beldede karantina devam ediyor.

Sinanpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon (salgın hastalığın kaynağını bulmak) ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi sebebiyle yaklaşık 4 bin nüfuslu Taşoluk beldesi 2 Temmuz'da karantina altına alındı. Karantina kapsamında beldenin giriş ve çıkışlarındaki yollar toprak dökülerek ve dubalar konularak kapatılırken, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemlerin alındı. Beldeye giriş çıkış yapanların belgeleri jandarma ekipleri tarafından titizlikle kontrol edilip aynı zamanda araçlarda bulunanların ateş ölçümleri yapılmaya devam ediyor. Korona dolayısı belde sakinlerinden N.K.tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. N.K.'nin hayatını kaybetmesinin ardından beldede ki karantina önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, belde de aynı zamanda ekmek ve market gibi zaruri ihtiyaçların karşılanması dışında sokağa çıkılmasına izin verilmiyor.

Koronavirüs, Karantina, Sinanpaşa, Taşoluk, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karantinaya alınan o beldede koronadan 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

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