Karantinaya alınan PTT şubesi hizmete açıldı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüslü kişiyle temaslı personel olduğu gerekçesi ile kapatılan PTT şubesindeki karantina sona erdi.

Gaziantep bir PTT çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardında başlatılan filyosyon çalışmasında İslahiye PTT şubesinde görevli H.M.B ile teması belirlendi. 18 Haziran Perşembe günü 7 personel evlerinde gönderilerek PTT şubesi tedbirler kapsamında geçici olarak hizmete kapatıldı. PTT personeli, H.M.B'nin test sonucunun negatif çıkması üzerine PTT şubesi tekrardan hizmete açıldı.