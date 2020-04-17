Karantinaya alınan sokakta hayat normale döndü - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta alınan karantina süresi sona erdi.

Kovid-19'la mücadele çerçevesinde, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 2 Nisan'da karantina altına alınan Ozanlar Mahallesi'ndeki Mete Sokak'ta giriş ve çıkışlara izin verilmeye başlandı.

On beş gün süren karantinanın, son sağlık kontrollerinin ardından sona ermesiyle bazı vatandaşlar dışarı çıktı.

Bu arada sokağa gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşlara meyve dağıttı.

Mete Sokağı'nda oturan Cemil Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele eden tüm ülkelere Allah'tan yardım ve hastalara şifa diledi.

Karantinadayken evden çıkmalarına gerek kalmadan bütün ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Bayram, vatandaşlara, salgının önlenmesi için evde kalınması ve tedbir kurallarına uyulması çağrısında bulundu.