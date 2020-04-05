Karantinaya alınan Tufanbeyli'de giriş-çıkışlara izin verilmiyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde güvenlik güçleri giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

İl Pandemi Kurulunun tedbirleri doğrultusunda 15 gün boyunca giriş ve çıkışların durdurulduğu Tufanbeyli'de sessizlik hakim.

Yollarda önlem alan, maske, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanan polis ve jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Valilikten dün yapılan açıklamada, İl Pandemi Kurulunun tedbirleri kapsamında Tufanbeyli ilçesinin 15 gün karantinaya alındığı duyurulmuştu.