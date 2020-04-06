Karantinaya alınan Tufanbeyli'de her yer dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Adana'da, nüfusuna oranla korona virüs vakası fazla olduğu belirtilerek İl Pandemi Kurulu tarafından karantina altına alınan Tufanbeyli ilçesinde belediye ilçenin tamamını dezenfekte ediyor.



Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde Adana'nın Tufanbeyli ilçesi nüfusuna oranla korona virüs vakası fazla olduğu için İl Pandemi Kurulu tarafından karantina altına alınmıştı.



Bu kararın ardından daha öncede dezenfekte çalışması yapan Tufanbeyli Belediyesi çalışmalarına daha da hız verdi. Zabıta herkese maske ve eldiven dağıtıp, merkez ve pazar yerlerini denetlerken ilçe hem araçla hem de belediye görevlileri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.



Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, vatandaşların işi olmadığı sürece sokağa çıkmamasını rica ederken, salgının daha fazla vatandaşa yayılmaması için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini ilçenin her yerinin dezenfekte edildiğini belirterek, "Biz sizin için sokaktayız siz evde kalın" uyarısında bulundu. - ADANA