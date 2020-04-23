Karantinaya alınan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

- Amasya Yeşilırmak Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşların İstikal Marşı okuması

-Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç'ın açıklamaları

-Karantinada kalan öğrencilerden Hamza Cantürk'ün açıklama - Amasya

Amasya'da evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

10. Yıl Marşı eşliğinde alkış tutan vatandaşlar, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı.

Bu sırada havai fişek atıldığı da görüldü.

Bazı vatandaşlar ise balkon ışıklarını yakıp söndürdü.

Amasya'da, İspanya'dan getirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yeşilırmak Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlar da saat 21.00'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, duygulu anlar yaşadıklarını belirterek, "Buraya gelen misafirlerimizin çoğunluğu üniversite öğrencisi. Onlarda da bu heyecanı, ülkeye olan özlemi gördük. İstiklal Marşı'na olan sevgilerini gördük. Türk bayrağına olan saygılarını gördük. Her odaya bir bayrak hediye ettik, onlar da camdan bayrakları sallayarak İstiklal Marşı'mıza eşlik etti." ifadesini kullandı.