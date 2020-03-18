Karantinaya alınan vatandaşların yakınları, temel ihtiyaçlarını yurda getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantinaya alınan vatandaşların yakınları, temel ihtiyaçlarını yurda getirdi - Son Dakika

Karantinaya alınan vatandaşların yakınları, temel ihtiyaçlarını yurda getirdi

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek 14 boyunca karantinada olacakları yurda yerleştirilen vatandaşların yakınları, karantinada olanların temel ihtiyaçlarını getirerek polis gözetiminde yurda alındı.

Karantinaya alınan vatandaşların yakınları, temel ihtiyaçlarını yurda getirdi, System.String[]

Korona virüs nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek 14 boyunca karantinada olacakları yurda yerleştirilen vatandaşların yakınları, karantinada olanların temel ihtiyaçlarını getirerek polis gözetiminde yurda alındı.

Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde 9 Avrupa ülkesine uçuşlar kısıtlamış ve bu ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan vatandaşlar Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul'a getirilmeye başlanmıştı. Dün gece yarısına doğru farklı ülkelerden gelen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantinada olacakları yurtlara özel kıyafetli görevliler tarafından otobüslerle yurtlara taşındı.

Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurduna yerleşen vatandaşların yakınları içerde bulunan kişilere temel ihtiyaçlarını getirdi. Genel olarak temizlik ürünlerinin yer aldığı görülürken, malzemeler polis eşliğinde içeriye alındı.

"DAHA ÇOK AĞIRLIKLI OLARAK KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMELERİ İSTEDİ"

Almanya'dan gelen arkadaşı için temel ihtiyaçlarını getiren Yunus Emre Karagöz, "İçerde benim arkadaşım var onun için istemiş olduğu malzemeleri getirdim. İçeriye neler aldığına dair bir fikrim yok. Ben sadece bana atılan listeyi getirdim. Daha çok ağırlıklı olarak kişisel temizlik malzemeleri istedi. Arkadaşım Almanya'dan geldi. Alınan kararlar çok isabetli ve doğru buluyorum" dedi.

(İHA)

Türkiye, Avrupa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Sara krizi geçiren vatandaş korona virüs şüphesine neden oldu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Erdoğan Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti         
14:29
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı         
14:20
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi         
13:49
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek         
13:24
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor         
11:26
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı         
09:55
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek? Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?         
09:38
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 05:04:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantinaya alınan vatandaşların yakınları, temel ihtiyaçlarını yurda getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]