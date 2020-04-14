Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor - Son Dakika

Bitlis merkez ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yerleşim yerlerindeki önlemler sürüyor.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan merkeze bağlı Arıdağ, Tatvan ilçesinde Yumurtatepe, Örenlik, Çanakdüzü, Dönertaş ile Yediveren köylerinin giriş çıkışlarını kontrol altında tutuyor.

Köy sakinlerini zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, köylere sadece sağlık çalışanlarının girişine izin veriyor.

Ekipler, köye gelen ve köyden gitmek isteyen vatandaşları da geri çeviriyor.

Tatvan ilçesindeki 9 apartman ile Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde de karantina önlemleri devam ediyor.