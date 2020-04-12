Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sessizlik hakim - Son Dakika

Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sessizlik hakim

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 2 köy ve TOKİ konutlarında sessizlik hakim.

İlçeye bağlı Oğuz ve Yeşilköy ile Bahçelievler mahallesindeki TOKİ konutları İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda geçtiğimiz günlerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.

Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla iki köyde jandarma ekipleri, TOKİ konutlarında ise polis ekipleri giriş çıkışları izne bağlı olarak gerçekleştiriyor.