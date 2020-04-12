Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sessizlik hakim - Son Dakika

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Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sessizlik hakim
7 saat önce
Çorum'un Kargı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 2 köy ve TOKİ konutlarında sessizlik hakim.
Çorum'un Kargı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 2 köy ve TOKİ konutlarında sessizlik hakim.
Kargı ilçesine bağlı Oğuz ve Yeşilköy ile Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ konutları, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararı doğrultusunda geçtiğimiz günlerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı. Covid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla iki köyde jandarma ekipleri, TOKİ konutlarında ise polis ekipleri giriş çıkışları izne bağlı olarak gerçekleştiriyor. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:04 Kaynak: İHA
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