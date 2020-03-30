Karantinaya alınan Yeşildere köyü sessizliğe büründü - Son Dakika

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Karantinaya alınan Yeşildere köyü sessizliğe büründü
6 saat önce
Karantinaya alınan Yeşildere köyü sessizliğe büründü Pozitif vaka tespit edildiği bildirilen Simav'ın Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş Kütahya'nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 haneli ve 900 kişinin yaşadığı, eski adı Darıcı olan Yeşildere köyünde başlatılan...
Karantinaya alınan Yeşildere köyü sessizliğe büründü
Pozitif vaka tespit edildiği bildirilen Simav'ın Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş
KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 haneli ve 900 kişinin yaşadığı, eski adı Darıcı olan Yeşildere köyünde başlatılan karantina uygulamasından sonra, köy sessizliğe büründü.
Alınan bilgiye göre, Simav'ın Yeşildere köyünden bir vatandaşta belirlendiği bildirilen korona virüs pozitif vakası sebebiyle, köy karantinaya alındı. Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş başladı.
Karantina uygulaması başlatılan Yeşildere köyünde zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkılmaması için camiden ilan yapılırken, Jandarma ekipleri tarafından köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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