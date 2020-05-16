Karantinaya alınınca kendilerini temizliğe verdiler - Son Dakika

Karantinaya alınınca kendilerini temizliğe verdiler

Evde ne varsa bahçeye döküp yıkamaya başladılar

Evi karantinaya alınan Sadık Balkancı: "Bayramı böyle geçireceğiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de evleri karantinaya alınması nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde geçirecek olan 9 kişilik aile kendilerini temizlik yapmaya verirken, yetkililerden çocukları için bayramlık istedi.

Çankaya Mahallesi Keşanlı Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde yaşayan bir vatandaşın hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın yaşadığı evde yapılan filyasyon çalışmasında 8 kişi ile yakın temas halinde olduğu değerlendirildi. Sonrasında ev karantinaya alındı. Karantinaya alınan evde yaşayan aile bireyleri ise kendini temizliğe verdi. Evin önünde bulunan bahçeye eşyalarını çıkaran aile bireyleri halı ve yıkabilir eşyalarını Korana virüse karşı yıkamaya başladı. Ev halkı Ramazan Bayramını evde geçireceği için yetkililerden çocukları için bayramlık istedi. Bunun yanı sıra gıda ihtiyaçları Eskişehir Valiliği ile Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından da karşılanan aile maddi durumlarının da kötü olduğunu belirtti.

"14 gün buradayız"

Evi karantina altına alınan Sadık Balkancı, "Valla annemde varmış. Ben zaten burada değildim. Köylerdeydim. Burada oturuyorduk. Bizi de aldılar çoluk çocuk. 14 gün buradayız. Bayramı böyle geçireceğiz. Ne elde kaldı ne avuçta kaldı. Yetkililerden yardım istiyoruz. Çocukları görüyorsunuz. Üstümüz başımız ne halde. Kaldık kapandık. 14 gün evdeyiz" ifadelerini kullandı.