Karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçtı, jandarma yakaladı - Son Dakika

IĞDIR'da, yurt dışından gelen bir yakınları ile birlikte karantinaya alınmak istenilen Murat A., (25) hastaneden kaçtı. Gün boyu jandarma tarafından aranan Murat A., gece yarısı geldiği evinden ambulansla hastaneye götürüldü.

Oba köyüne yurt dışından gelen adı açıklanmayan bir kişi, koronavirüs tedbiri olarak 14 günlük karantinaya alındı. Koronavirüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine bu kişinin yanında kaldığı aile de 22 Mart günü hastaneye götürülerek, karantinaya alındı. Ancak ailenin oğlu Murat A., aynı gün hastaneden kaçtı. Görevlilerin peşinden koşmalarına rağmen yakalayamadığı genç, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Gün boyu aranan Murat A., gece yarısı evine gidince jandarma tarafından yakalandı.