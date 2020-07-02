Karantinaya biber tarlasında girmek istedi - Son Dakika

Karantinaya biber tarlasında girmek istedi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Covid-19 testi pozitif çıkan anne ve oğlu tedaviye alındı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Covid-19 testi pozitif çıkan anne ve oğlu tedaviye alındı. Bulaş riskine karşı ayını mahalledeki 65 kişi, evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınanlar arasındaki bir kişi, "Biber ektim kurumasın. Beni biber tarlasında karantinaya alın" dedi.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Yeniceli Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan M.D. (71) ve oğlu M.D. (38), önceki gün yakınları tarafından yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphesi üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan anne ile oğlu tedaviye alındı. Filyasyon ekipleri anne ile oğlunun temasta bulunduğu kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda anne M.D.'nin imece usulü yufka ekmek yaptıkları sırada temasta bulunduğu kişiler ile oğul M.D.'nin temas kurduğu 65 kişiye ulaşıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 evde yaşayan 65 kişi, 14 gün süreliğine karantinaya alındı.

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İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi belediye ekiplerince ilaçlanarak dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu'nca karşılanacağı bildirildi.

'BENİ BİBER TARLASINDA KARANTİNAYA ALIN'

Evinde 14 gün süreli karantinaya alınan kişilerden Hüseyin Emre, "15 dönüm biber ekmişim, biberlerim kuruyabilir, beni lütfen biber tarlasında karantinaya alın" dedi. Emre'nin talebi yetkililerce uygun görülmedi.


Koronavirüs, İslahiye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karantinaya biber tarlasında girmek istedi - Son Dakika

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