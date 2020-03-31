Karantinaya uymadı, arkadaşıyla gözetim altına alındı - Son Dakika

ANKARA'da koronavirüs salgını için uygulanan 14 günlük karantina sürecine uymayan Mevlüt Y. ve aynı araçta bulunan Hamit Y., sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alındı.

Malatya'da yaşayan ve kargo şirketinde çalışan Mevlüt Y.'nin eşinde 2 gün önce koronavirüs tespit edildi. Eşinde koronavirüs olduğunu şehir dışında öğrenen Mevlüt Y., sağlık ekiplerinin uyarısı üzerine Kayseri'de hastaneye giderek test yaptırdı. Mevlüt Y.'nin test sonuçları negatif çıktı ancak yine de 14 gün karantina da kalması istendi. Sağlık ekiplerinin uyarısını dinlemeyen Mevlüt Y., test yaptırdıktan sonra kargo kamyonuyla Ankara'ya geldi. Mevlüt Y.'nin yakınları, olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ihbar üzerine Mevlüt Y.'nin kullandığı kamyonu, Yenimahalle ilçesindeki kargo deposunun önünde durdurdu. Mevlüt Y. ile aynı araçta bulunan Hamit Y., sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

Mevlüt Y.'nin ailesinin, 2 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

Mevlüt Y. ve Hamit Y.'nin gözetim altına alınması

Ambulanstan görüntü

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Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU/ANKARA -