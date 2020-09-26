Karantinaya uymadı, zorunlu izolasyona alındı - Son Dakika

Tokat'ta, korona virüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk oluşturan 1 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet etmeyen kişilere yönelik uygulama başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sırasında Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi'nde bulunan parktaki bir kişinin yapılan sorgulamasında "İzlem devam ediyor, özel izin yok" ibaresi bulunması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ile irtibata geçildi. Yapılan incelemede kişinin karantina sürecinin devam ettiği tespit edildi. Covid-19 tedbirlerine aykırı davranan kişinin karantina süresini KYK'ya ait Plevne Yurt Müdürlüğünde geçirmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yurda yerleştirilmesi sağlandı. Kurallara aykırı davranan şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı. - TOKAT