Karantinaya uymamaları pahalıya patladı - Son Dakika

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Avcıçayı köyünde karantina kurallarına uymayan 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

Doğanşar Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçeye bağlı Avcıçayı köyünde karantina kurallarına uymayan 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 9 bin 450 lira idari para cezası kesildiğini duyurdu. - SİVAS