Karantinaya uymayan 1 kişi jandarma uygulama noktasında yakalandı - Son Dakika

Karantinaya uymayan 1 kişi jandarma uygulama noktasında yakalandı
07.11.2020 11:26
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Jandarma ekiplerinin yaptığı HES uygulamasında vaka temaslı olan 1 kişi uygulama noktasında yakalandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Jandarma ekiplerinin yaptığı HES uygulamasında vaka temaslı olan 1 kişi uygulama noktasında yakalandı.
Osmaneli de son günlerde artan vakarlın üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-650 karayolu üzerinde denetimleri sıklaştırdılar. Araç içerisinde bulunan vatandaşlara yapmış oldukları HES sorgulamasında vaka temaslı olduğu ve karantinada bulunması gereken A.Y. tespit edildi. Araçtan indirilerek İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen A.Y. hakkında idari işlem yapıldıktan sonra Bilecik'te bulunan KYK erkek yurduna gönderildi. - BİLECİK
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