Karantinaya uymayan 18 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Karantinaya uymayan 18 kişi yurda yerleştirildi

HAKKARİ - Hakkari'de karantinaya uymayan 18 kişi yurtlara yerleştirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari'de korona virüs testi pozitif çıkan ve yapılan tüm uyarılara rağmen karantina kurallarına uymayarak sokağa çıkan 18 kişi, sağlık ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimizce KYK yurdunda hazırlanan karantina odalarına yerleştirildi. Karantina sürelerince KYK yurtlarında kalan vatandaşlarımız için yapılan tüm masraflar kendilerinden tahsil edilecektir" denildi.