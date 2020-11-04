Karantinaya uymayan 2 kişi jandarma uygulama noktasında yakalandı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Covid-19 testi pozitif olduğu halde seyahat eden 2 kişi uygulama noktasında yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uygulama noktasında Covid-19 testi pozitif olup karantinada bulunması gereken 2 kişi tespit edildi. Bu kişilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek haklarında idari işlem yapıldıktan sonra en yakın KYK yurduna gönderileceği öğrenildi. - BİLECİK
- Kaynak: İHA
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