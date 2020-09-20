Karantinaya uymayan 5 kişi, KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Karantinaya uymayan 5 kişi, KYK yurduna yerleştirildi

Aydın'da, Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan tedbirler kapsamında karantina sürecine uymayan 5 kişi KYK yurtlarına yerleştirildi.

Karantinaya uymayan 5 kişi, KYK yurduna yerleştirildi, System.String[]

Aydın'da, Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan tedbirler kapsamında karantina sürecine uymayan 5 kişi KYK yurtlarına yerleştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da, salgın riskini azaltmak adına alınan tedbirler devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Valiliği koordinesinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, evlerinde karantina sürecine uymadığı tespit edilen vatandaşların, karantina süreleri bitene kadar KYK yurtlarına yerleştirilmesi kararı alınmıştı. Alınan karar kapsamında yapılan denetimlerde karantinaya uymadığı tespit edilen 5 kişi KYK yurduna yerleştirildi. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimizde Covid-19 tedbirleri kapsamında evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimlerde olmadıkları tespit edilen 5 kişi kalan süreleri tamamlamak üzere KYK yurtlarına getirilerek zorunlu olarak tutulmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Koronavirüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 07:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karantinaya uymayan 5 kişi, KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

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