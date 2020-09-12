Karantinayı delen 2 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi Çankırı Valiliği tarafından belirlenen yurda yerleştirildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 kişinin yurda yerleştirildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Vali Ayaz paylaşımında, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kuralını ihlal eden 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiğini açıkladı.

Karantinayı delen 2 vatandaştan birinin kıraathanede diğerinin ise polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada yakalandığı öğrenildi. - ÇANKIRI