Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı - Son Dakika

Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı
27.11.2020 09:12
Çorum' un Sungurlu ilçesinde meydana gelen olayda 10 gün önce temaslı olduğu için karantinaya alınan yaşlı kadın, karantina süresi devam etmesine rağmen evinden dışarı çıktı.
Çorum' un Sungurlu ilçesinde meydana gelen olayda 10 gün önce temaslı olduğu için karantinaya alınan yaşlı kadın, karantina süresi devam etmesine rağmen evinden dışarı çıktı.
Sungurlu Belediyesine ait halk otobüsü ile ikametine gitmeye çalışan kadının HES kodu kontrolü esnasında risklidir uyarısını gören gişe yetkilisinin durumu Polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrollerde karantinada olmasını belirledikleri kadın hakkında 3150 TL cezai işlem uygulandıktan sonra ambulans ile Çorum İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurduna gönderilerek karantinaya alındı. - ÇORUM
Son Dakika Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Cinsel iktidarsızlığa neden olan istilacı aslan balığı, Doğu Akdeniz kıyılarına kadar geldi Sunucu Özlem Yıldız, tedbiri elden bırakmadı: HES kodu olmadan eve almıyorum Kardeşinin paletlerini yaktığı ağabey isyan etti: Evini dükkanını yakacağım, cinayet işleyeceğim Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu