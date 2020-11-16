Karantinayı fırsat bilip ekmek teknesi motosikletini çaldılar - Son Dakika

Karantinayı fırsat bilip ekmek teknesi motosikletini çaldılar

16.11.2020 11:48

Karantinayı fırsat bilip ekmek teknesi motosikletini çaldılar Motosikleti çalınan Serkan Selman: "Elimdeki bütün her şeyi aldılar" Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı karantinada olan ve ekmek teknesi olarak kullandığı motosikletinin çalındığını belirten...

Karantinayı fırsat bilip ekmek teknesi motosikletini çaldılar

Motosikleti çalınan Serkan Selman: "Elimdeki bütün her şeyi aldılar"

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı karantinada olan ve ekmek teknesi olarak kullandığı motosikletinin çalındığını belirten Serkan Selman, "Elim kolumu aldılar benim motorumu kapıma bırakırlarsa kesinlikle şikayetçi olmayacağım ihtiyacı varsa da ben gidereceğim" dedi.

Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1027'nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı karantinada olan Serkan Selman isimli vatandaşın iş yapmak için kullandığı 81 AAS 810 plakalı motosikleti evinin bahçesinden çalındı. Durumun haber verilmesi zerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı. Ekmek teknesi olarak kullandığı motorunun çalındığını belirten Serkan Selman, yaşanan hırsızlık nedeni ile mağdur olduğunu ve motorunu iş yapmak için kullandığını belirtti. Adeta eli kolu olduğu motorunu çalan hırsız veya hırsızlara çağrıda bulunan Selman, motorunun geri getirilmesi doğrultusunda şikayetçi olmayacağını hatta bir ihtiyacı varsa da kendisinin gidereceğini belirtti.

Motorunun çalınmasından dolayı mağdur olduğunu belirten Serkan Selman, "Kardeşimden dolayı karantinadayız eşim ile beraber evde. Motosiklet kilitli duruyordu. Sabah saatlerinde emniyet ekipleri gelerek fotoğraf ve bilgileri aldı. Motosikletimle iş yapıyordum. Başka aracım yok elimdeki bütün her şeyi aldılar. Aynı bahçede kardeşimin de motosikleti vardı. Elim kolumu aldılar benim motorumu kapıma bırakırlarsa, kesinlikle şikayetçi olmayacağım hatta ihtiyacı varsa ben gidereceğim. Plakası ruhsatı her şeyi benim üzerime kendi işine yaramaz, satsa satamaz, Cumhuriyet Mahallesinden sabah saatlerinde çalınan 81 AAS 810 plakalı motosikletimi görenlerin emniyet birimlerine haber vermelerini Allah rızası için rica ediyorum" dedi.

Karantinayı fırsat bilip ekmek teknesi motosikletini çaldılar
Karantinayı fırsat bilip ekmek teknesi motosikletini çaldılar
Karantinayı fırsat bilip ekmek teknesi motosikletini çaldılar
Karantinayı fırsat bilip ekmek teknesi motosikletini çaldılar

Ekmek Teknesi, Cumhuriyet, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinayı fırsat bilip ekmek teknesi motosikletini çaldılar - Son Dakika


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