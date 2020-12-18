Karantinayı ihlal eden avukat, adliye girişinde HES koduyla tespit edildi - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, adliye girişinde HES kodu sorgulaması yapılan avukat Atakan Ü. (24), Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada kalması gerektiği anlaşıldı. Atakan Ü., sağlık ekiplerince yurda götürüldü.

Zonguldak Adet Sarayı'na öğle saatlerinde gelen avukat Atakan Ü.'nün girişte polis ekiplerince HES kodu sorgulaması yapıldı. Bunun üzerine Atakan Ü.'nün Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu, karantina kuralını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul'dan bir duruşma için Zonguldak'a geldiğini söyleyen Atakan Ü., polis nezaretinde yakındaki kendi aracına götürüldü. Atakan Ü., polis ile birlikte kendi otomobiliyle karantina için yurda götürüldü.