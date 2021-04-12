Karantinayı ihlal eden gurbetçi bankada yakalandı - Son Dakika

Karantinayı ihlal eden gurbetçi bankada yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da yurt dışından izinli gelen bir gurbetçi 14 günlük karantinayı ihlal ederek para çekmek için geldiği bankanın HES Kodu sorgulamasına yakalandı. Gurbetçi ambulansla polis eşliğinde karantina yurduna götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce karayolu ile Avusturya'dan gelerek Edirne Kapı Kule Sınır Kapısı'nda ülkeye giriş yapan ve Aksaray'a gelen Orhan Y.'den 14 gün ikametinde kalması ve ev karantinasında bulunması istendi. 1 gün evde kaldıktan sonra karantina kuralını ihlal eden Orhan Y., para çekmek için Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesi'ndeki bir bankaya geldi. Burada giriş yapmak istediği esnada bankanın güvenlik görevlisi tarafından yapılan HES Kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği öğrenilen şahıs gözlem altına alındı. Şahıs bankaya çağrılan 112 acil yardım ekiplerince ambulansla polis eşliğinde Aksaray Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğüne götürülerek karantinaya alındı.