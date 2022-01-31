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Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

31.01.2022 14:22
Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Erenler köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, M.Ç'ye kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada M.Ç'nin korona virüs sebebiyle karantinada olmasını tespit etti.

M.Ç'ye karantina kurallarını ihlal etmekten 4 bin 714 lira cezai işlem uygulandı. M.Ç. sağlık ekiplerince evine götürdü. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika


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