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Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

15.02.2022 14:49
Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri K.Y'ye kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada K.Y'nin korona virüs nedeniyle karantinada olmasını tespit etti.

K.Y'ye karantina kurallarını ihlal etmekten 4 bin 724 lira cezai işlem uygulanırken sağlık ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika


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