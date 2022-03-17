Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika
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Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

17.03.2022 16:20
Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine Çakılı beldesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri Ş.Öye kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada Ş.Ö'nün korona virüs nedeniyle karantinada olmasını tespit etti.

Ş.Ö'ye karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanırken sağlık ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika
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