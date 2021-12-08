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Karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza - Son Dakika

Karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza

08.12.2021 10:50
Karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekiplerinin Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi esnasında G.A'ya ait otomobili durdurdu. Ekiplerce yapılan sorgulamada G.A'nın korona virüsü nedeniyle karantinada olması gerektiğini tespit edildi.

G.A'ya karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, filyasyon ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza - Son Dakika
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