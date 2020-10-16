Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastasını yakınları ihbar etti, minibüste yakalandı... - Son Dakika

Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastasını yakınları ihbar etti, minibüste yakalandı...
16.10.2020 09:38
Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastasını yakınları ihbar etti, minibüste yakalandıADIYAMAN'da, Kovid- 19 testi pozitif çıkan ve karantinada olduğu halde evden kaçan Şeyho Aslan (80) yakınlarının ihbarı üzerine minibüste yakalanıp, hastaneye götürüldü.
Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastasını yakınları ihbar etti, minibüste yakalandı
ADIYAMAN'da, Kovid- 19 testi pozitif çıkan ve karantinada olduğu halde evden kaçan Şeyho Aslan (80) yakınlarının ihbarı üzerine minibüste yakalanıp, hastaneye götürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Şeyho Aslan, evinde karantinaya alındı. Yakınları bu akşam Aslan'ın evden ayrıldığını ve minibüse bindiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerince durdurulan minibüste bulunan Aslan, hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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