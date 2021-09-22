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Karantinayı ihlal eden şahısla, doktor arasında "ilaç yazma" tartışması yaşandı - Son Dakika

Karantinayı ihlal eden şahısla, doktor arasında "ilaç yazma" tartışması yaşandı

22.09.2021 07:04

Edirne'de kızının koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken şahıs, aile sağlığı merkezinde ilaç yazdırmak istedi. Doktorun durumu fark etmesine sinirlenen şahsın, "Doktorları boş yere dövmüyoruz" sözleri tepkilere sebep oldu. Fakat kendisini savunan Süleyman Hızma, "Doktor bana sen ve senin aileni bir daha buraya sokmam dedi" diye konuştu.

Edirne'de kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınan şahıs,aile hekimliğine ilaç yazdırmaya gitti. Ancak mevcut durumun fark edilmesine sinirlenen şahsın doktora yönelik "Boşuna dövmüyoruz" sözleri tepki çekti. Kendisini savunan Süleyman Hızma isimli vatandaş da doktorun kendisine "Aileni buraya sokmam" dediğini söyledi.

"İLAÇ YAZAMAM, LÜTFEN DIŞARI ÇIKIN"

Barutluk Mahallesi'ndeki Muradiye Aile Sağlığı Merkezi'ne, saat 15.00 sıralarında giden Süleyman Hızmalı, aile hekimi Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş'e kimliğini vererek, kızına ilaç yazmasını istedi. Kimlik bilgilerini sisteme giren Ateş, Hızmalı'nın kızının koronavirüse yakalandığını öğrenerek, "Sizin karantina altında olmanız gerekiyor, bu durumda ilaç yazamam. Lütfen dışarı çıkın" dedi.

"DOKTORLARI BOŞ YERE DÖVMÜYORUZ"

Süleyman Hızmalı'nın ısrarı nedeniyle doktor ile aralarında tartışma başladı. Bu sırada Hızmalı, Dr. Ateş'e "Doktorları boş yere dövmüyoruz" dedi. Bunun üzerine Ateş, 'beyaz kod' verdi. Polis ekipleri ise kısa sürede odaya geldi. Ateş'in şikayeti üzerine gözaltına alınan Hızmalı, polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olan doktor Ateş de ifade vermek üzere emniyete gitti.

"İLACI YAZACAKSIN DİYE TEHDİT ETTİ"

Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş, sözlü şiddete uğradığını belirterek, "Karantinada olması gereken kişiye ilaç yazamayacağımı söyledim. Sözel şiddete uğradım, 'beyaz kod' verdim. Arkadaş da 'Doktorları boşuna dövmüyoruz' dedi bana. Bana sözel şiddet uyguladı, 'Bu ilacı yazacaksın' diye tehdit etti. Ben de 'beyaz kod' verdim" dedi.

"AİLENİ BİR DAHA BURAYA SOKMAM"

Süleyman Hızmalı ise kızının koronavirüse yakalandığını söyleyip, "Kızım bu yüzden dışarı çıkamıyor. 14 gün de geçti; zaten çift aşılı olanlar dışarı çıkabiliyormuş, dedim. O da 'Hayır sen ve senin aileni bir daha buraya sokmam' dedi. Ben saldırmadım, sözlü tartışma oldu" diye konuştu.

Karantinayı ihlal eden adamla, doktor arasında 'ilaç yazma' tartışması yaşandı
Karantinayı ihlal eden adamla, doktor arasında 'ilaç yazma' tartışması yaşandı
Karantinayı ihlal eden şahısla, doktor arasında ilaç yazma tartışması yaşandı
Karantinayı ihlal eden şahısla, doktor arasında ilaç yazma tartışması yaşandı

Doktora, Edirne, Hızma, İlaç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinayı ihlal eden şahısla, doktor arasında 'ilaç yazma' tartışması yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karantinayı ihlal eden şahısla, doktor arasında "ilaç yazma" tartışması yaşandı - Son Dakika
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