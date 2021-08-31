Karantinayı ihlal eden tarım işçisi minibüste battaniye altında gizlenirken yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen yolculuk yaptığı sırada minibüste battaniyenin altında yakalanan tarım işçisi, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında tarım işçilerini taşıyan bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, araçta bulunanların HES kodu sorgularını yapacağı sırada bir kişinin minibüste battaniyenin altında olduğunu fark etti.

HES kodu sorgularında, battaniye ile gizlenmeye çalışan H.T'nin test sonucunun pozitif olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bilgi verildi.

H.T, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, yurtta karantinaya alındı.