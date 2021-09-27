Karantinayı ihlal ederek dışarı çıkan Kovid-19 temaslısı hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 liralık ceza tutanağı düzenlenen H.M, 112 Acil Servis ekibince karantina adresine götürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polisler sevk edildi. H.M. ise güvenli bir noktaya alınarak sağlık ekibi çağrıldı.

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