Karantinayı ihlal edince yurda yerleştirildi - Son Dakika

DENİZLİ Valiliği, koronavirüs tedavisi sürerken karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişinin, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda yerleştirildiğini açıkladı.

Pamukkale ilçesinde dün koronavirüs tanısı konulan ve evinde karantinaya alınan bir kişinin yapılan kontrolde dışarıda olduğu belirlendi. Cep telefonundan aranılan hastanın 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunduğu tespit edildi. Polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye giderek adı açıklanmayan kişiyi alıp, KYK'ya ait yurda yerleştirdi. Para cezası da uygulanan kişiyle ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "57 nolu (Covıd-19) Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın 4. Maddesi gereğince toplum sağlığını hiçe sayarak Covid-19 testi pozitif olduğu halde karantina kurallarını ihlal edenlere cezai işlem uygulanmakta olup, adli soruşturma başlatılmaktadır" denildi.