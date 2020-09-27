Karantinayı ihlal edip, traktörle seyahat ederken yakalandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evinde karantinada olması gereken Hulusi H., jandarmanın trafik uygulamasına yakalandı. 3 bin 180 lira para cezası uygulanan Hulusi H. daha sonra karantina sürecini geçirmesi için KYK yurduna yerleştirildi.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından Alagöz köyü yakınlarında akşam saatlerinde yapılan uygulamada iki römork takılı traktör durduruldu. Jandarma ekipleri yaptıkları kimlik kontrolünde traktör sürücüsü Hulusi H.'nin Covid-19 sebebiyle evde 14 gün süreyle karantinada kalması gerektiğini tespit etti. Evinin bulunduğu köyden 10 kilometre uzakta yakalanan Hulusi H.'yi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince karantina ihlali için 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Hakkında adli soruşturma başlatılan Hulusi H. daha sonra sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araca alınarak karantina ihlaline uymayanların yerleştirildiği Afyonkarahisar kent merkezindeki Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

- Afyonkarahisar