Karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı - Son Dakika

Karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı
01.04.2021 11:46
SAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, yolcu otobüsünde yakalanan Y.Y.'ye (49) bin 469 lira para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.
SAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, yolcu otobüsünde yakalanan Y.Y.'ye (49) bin 469 lira para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.
Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 586.84 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 4 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun'da Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikmen kavşağında araçları tek tek durdurup, HES kodu denetimi yaptı. Samsun- Sinop arasında sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan denetimde Y.Y, riskli çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen filyasyon ekipleri, Y.Y.'yi, Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na yerleştirirken, şahsa ayrıca 3 bin 469 lira para cezası kesildi.
Son Dakika 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak