Karaoğlu, KGK İl Temsilcisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaoğlu, KGK İl Temsilcisi oldu - Son Dakika

Karaoğlu, KGK İl Temsilcisi oldu

6 saat önce

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu tarafından Karabük İl Temsilcisi olarak atandı.

Karaoğlu, KGK İl Temsilcisi oldu, System.String[]

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu tarafından Karabük İl Temsilcisi olarak atandı.

Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak KGK'nin oluşumunda en başından bugüne kadar yer aldıklarını söyledi.

Kendisine güvenenlere teşekkür eden Karaoğlu, "KGK Yönetim Kurulu, Ankara Çankaya'daki genel merkez binasında ilk toplantısını yaptı. Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında yapılan bu toplantıda 79 ile temsilci atandı. İlimiz için beni uygun görmüşler, kendilerine teşekkür ediyorum. Ben bu konseyde şahsımı temsil etmiyorum. Başta derneğimiz yönetimi, üyeleri ve Karabük'ü temsil ediyorum. Hem ülkemizde hem de dünyanın birçok noktasında faaliyete başlayan konseyimiz içerisinde ilimiz adına faydalı işler yapmaya gayret edeceğim. Öncelikle yerel basının içinde bulunduğu zor durumdan çıkabilmesi için çalışmalar yapacağız. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Çankaya, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent, kızını tedavi ettirdiği için başka şehre giden babayı işe alan firmaya konser verdi
İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a destek Sinan Aygün savcıya ifade verdi Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor

Son Dakika Haberleri
20:28 Adana'da sele kapılan bir otomobildeki kayıp 2 kişi daha bulundu. - Son Dakika
20:27 DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
20:26 Arsin'deki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
20:26 Kütahya'da Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması - Son Dakika
20:25 Jolly Tur'dan gelecek nesiller için "Mirasım Türkiye" projesi - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişi kayboldu - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:34:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaoğlu, KGK İl Temsilcisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]