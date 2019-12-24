Karaoğlu, KGK İl Temsilcisi oldu - Son Dakika

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu tarafından Karabük İl Temsilcisi olarak atandı.

Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak KGK'nin oluşumunda en başından bugüne kadar yer aldıklarını söyledi.

Kendisine güvenenlere teşekkür eden Karaoğlu, "KGK Yönetim Kurulu, Ankara Çankaya'daki genel merkez binasında ilk toplantısını yaptı. Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında yapılan bu toplantıda 79 ile temsilci atandı. İlimiz için beni uygun görmüşler, kendilerine teşekkür ediyorum. Ben bu konseyde şahsımı temsil etmiyorum. Başta derneğimiz yönetimi, üyeleri ve Karabük'ü temsil ediyorum. Hem ülkemizde hem de dünyanın birçok noktasında faaliyete başlayan konseyimiz içerisinde ilimiz adına faydalı işler yapmaya gayret edeceğim. Öncelikle yerel basının içinde bulunduğu zor durumdan çıkabilmesi için çalışmalar yapacağız. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.