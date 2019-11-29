Son Dakika Haberleri: Karaoke doğduğu ülke Japonya'da: Dünya Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu
Son Dakika Dünya Karaoke doğduğu ülke Japonya'da: Dünya Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu - Son Dakika Dünya

Karaoke doğduğu ülke Japonya'da: Dünya Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu

6 saat önce

İlk defa bu yıl ana vatanı Japonya'da düzenlenen Dünya Karaoke Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.

Karaoke doğduğu ülke Japonya'da: Dünya Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu, System.String[]

İlk defa bu yıl ana vatanı Japonya'da düzenlenen Dünya Karaoke Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.


Dünyanın dört bir yanından karaoke yarışması için başvuran 30 bin amatör şarkıcı arasından seçilen 40 yarışmacı, 27-29 Kasım arası Japonya'da performansını sergiledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı
Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 01:05:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaoke doğduğu ülke Japonya'da: Dünya Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]