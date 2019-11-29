Karaoke doğduğu ülke Japonya'da: Dünya Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu

İlk defa bu yıl ana vatanı Japonya'da düzenlenen Dünya Karaoke Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.



Dünyanın dört bir yanından karaoke yarışması için başvuran 30 bin amatör şarkıcı arasından seçilen 40 yarışmacı, 27-29 Kasım arası Japonya'da performansını sergiledi.