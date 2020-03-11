Karaörenli ailelerin mutluluk veren Eskişehir gezisi - Son Dakika

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Karaören mahallesinde yaşayan ilkokul öğrencileri ve anneleri Eskişehir gezisinde bir araya geldiler.



Karaören'de bir grup genç tarafından kurulan Karaören Köyü Gençlik Derneği (KEKDER) öncülüğünde Yüzde Gülücük Yüzde Mutluluk Derneğiyle ortaklaşa organize edilen etkinliğe katılan öğrenci ve anneleri Eskişehir gezisinde unutamayacakları bir gün yaşadılar. Karaören Köyü Gençlik Derneği (KEKDER) Başkanı Yunus Ersöz; "Yüzde Gülücük Yüzde Mutluluk Derneğinin desteğiyle beraber düzenlediğimiz etkinliğimizle ilkokul öğrencilerimiz ve annelerini Eskişehir merkeze sinemaya götürdük, daha sonra şehir turumuzun ardından Seyitgazi İlçemizdeki Seyyid Battal Gazi türbesini ziyaret ederek buradaki cafede misafirlerimize kahve ikramında bulunduk. Güzel bir etkinlik oldu. Dernek olarak bu tür etkinliklerle mahalle halkımızla beraber olmaya devam edeceğiz" diye belirtti.



Geziye katılan Ummahan Uzun; "Güzel bir gün geçirme fırsatı bulduk emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye belirtti.



Rukiye Özalp ise; "Sinemaya gittik, cafeye gittik, güzel bir gün geçirdik. Birlik içinde çocuklarımızla beraber unutamayacağımız bir gün yaşadık" diye belirtti. - ESKİŞEHİR