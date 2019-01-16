Karaosmanoğlu "Hayata Sporla Pozitif Bakan Gençlik İstiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince'de yapımı tamamlanan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nun tanıtım programı gerçekleştirildi.

Bin 600 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan tesis, ''Spor Kenti Kocaeli Projesi'' kapsamında hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli'mize bir yandan hizmetlerimizi devam ettirirken bir yandan çocuklarımızı unutmuyoruz. Amacımız hayata sporla pozitif bakan gençliğin artmasıdır" dedi.

ÇOCUKLAR YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği ''Spor Kenti Kocaeli Projesi'' kapsamında Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine yapımı tamamlanan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nun tanıtımı yapıldı. Tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Körfez Belediyesi Başkan adayı Şener Söğüt, AK Parti Derince Belediyesi Başkan adayı Zeki Aygün, il ve ilçe protokolü, Spor Kenti Kocaeli Projesi eğitmenleri, kursiyerler ve çok sayıda çocuk katıldı.

GENÇLİK BİZİM UMUT KAYNAĞIMIZDIR

Açılışta konuşan Başkan Karaosmanoğlu, "Spor salonlarında yetişecek gençlik bizim umut kaynağımızdır" dedi. Karaosmanoğlu sözlerine,"Öncelikle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu spor salonunda da Şehit Osman Gazi Çetingöz ismi yaşayacak. Gençliği olmayan bir toplumun geleceği olamaz. Gençlik bizim umut kaynağımızdır. Gençlerimizi iyi yetiştireceğiz. En çok takip ettiğimiz iş gençlerimiz olmuştur. Bu anlamda birçok ilke imza attık. Özellikle spor okullarımız çok daha önemli bir anlam ifade ediyor. Özelikle amacımız birçok gencimizi sporla tanıştırmaktır. Nemelazımcı bir gençlik değil, hayata sporla pozitif anlamda bakan bir gençlik istiyoruz" diyerek devam etti.

HER OKULUN YANINA BİR SPOR SALONU

Her okulun yanına bir spor salonu yapmak için uğraştıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, "Gençlerimizi buralarda güzel bir terbiyle yetiştireceğiz ve bu salonlarda kaliteli bir nesil inşa edeceğiz. Burası çok amaçlı bir spor salonudur, dolasıyla birçok iş yapılabilir. Burası 24 saat açık ve kullanılır halde olacaktır. Burada tanışma kaynaşma ve sosyalleşme olacak. Burada eğitim gören öğrencilerimiz bu bilgileri kavrayacak. Çocuklarımızla birlikte sağlam vücut sağlam iradeye sahip olacağız. Annelerimiz buralarda spor yapacak, herkes buradan istifade edecek" ifadelerini kullandı.

TAM TEŞEKKÜLLÜ SPOR SALONU

Tam teşekküllü bir şekilde hazırlanan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu, yaklaşık 1100 metre kare taban alan üzerine, toplam 1600 metre kare kapalı alana sahip. Binanın zemin katında 28 metre kare 15 metre kare ölçülerinde basketbol sahası, basketbol sahası ile ortak kullanımlı voleybol sahası, 220 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, bay- bayan-engelli wc, güvenlik-idare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe bulunuyor. Binanın 1'inci katında da diğer sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için toplam 360 metre karelik 3 adet salon bulunuyor.