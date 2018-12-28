Son Dakika Haberleri: Karaosmanoğlu, "İstihdamın ve Üretimin Önünü Çevreci Bir Şekilde Açtık"

Karaosmanoğlu, "İstihdamın ve Üretimin Önünü Çevreci Bir Şekilde Açtık"

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze'de bir döküm fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Karaosmanoğlu,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze'de bir döküm fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Gebze Plastikçiler OSB'de üretim gerçekleştiren fabrikada işçilerle öğlen yemeği yiyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, firma sahibi Aynur Ayhan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Karaosmanoğlu'na Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar'da eşlik etti. Üretim hattını da gezen ve çıkan mamulleri de gören Başkan Karaosmanoğlu, "2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimde belediyemizde önemli kurallar uygulamaya koyduk. Bunlardan en önemlisi işçilerimizin haklarına hukuklarına dikkat edecek, hiçbir arkadaşımızı mağdur etmemek için bütün gücümüzü ortaya koyarak çalışacağız" dedi.

Çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışını ön plana aldıklarını belirten Karaosmanoğlu, "Dile kolay kentimizde 8,5 milyon ağaç diktik. Havadan deniz uçağımızla yaptığımız denetimlerle Körfezimizin temizliğine önem verdik. ve bunların hepsi, halkımızın bize verdiği desteklerle oldu. İş dünyamıza gereken her türlü desteği vererek istihdamın ve üretimin önünü çevreci bir şekilde açtık" diye konuştu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:33 Kaynak: İHA

Gebze, İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli, Ekonomi
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