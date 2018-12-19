Karaosmanoğlu, "Kentsel Dönüşüm İhtiyaçtır"

İzmit Belediyesi'ne bağlı Veliahmet ve Hacıhızır mahallelerinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu basın açıklaması yaptı.

İzmit Belediyesi'ne bağlı Veliahmet ve Hacıhızır mahallelerinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu basın açıklaması yaptı.



İzmit Veliahmet ve Hacıhızır mahallelerinde tespit edilen riskli alanlarda yapılması planlanan kentsel dönüşüm hakkında basın açıklaması yapan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "17 Ağustos 1999 tarihinde ilimizde yaşadığımız deprem felaketi sonrası, pek çok yapı hasar görmüştür. Deprem, ilimiz için bir gerçektir. Bu gerçekle yaşamak, tedbir almak zorundayız ve alıyoruz. Erenler, Cedit ve Topçular mahallelerinin kesiştiği bölgedeki Erenler-Cedit Konutları da Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği en önemli kentsel dönüşüm projeleri arasında yerini almıştır" dedi.



Bölge halkı istemediği sürece herhangi bir müdahale yapılmayacağını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "İzmit Veliahmet ve Hacıhızır mahallelerinde riskli alan olarak belirlenen yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın rızası olmadan bir çivi bile çaktırmayacağız. Vatandaşımız istemiyorsa zorla mutluluk enjeksiyonu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar vatandaşımızın yanındayız"diye konuştu. - KOCAELİ

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