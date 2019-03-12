Son Dakika Haberleri: Karaosmanoğlu'ndan Vali Aksoy'a Veda Ziyareti

Karaosmanoğlu'ndan Vali Aksoy'a Veda Ziyareti

32 dakika önce

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu.

Karaosmanoğlu'ndan Vali Aksoy'a Veda Ziyareti, System.String[]
KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devretme zamanının geldiğini dile getiren Karaosmanoğlu, "Valimizden başlayarak usulen vedalaşıp helalleşelim istedik. Hüseyin Aksoy Valimizin Kocaeli'ye çok büyük hizmetleri oldu. Kendisine Kocaeli halkı adına teşekkür ediyorum. Biz de 31 Mart'tan sonra görevimizi teslim edeceğiz. Valimizle güzel hatıralarımız oldu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor, hayırlı güzel vazifeler, tatlı bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Yaklaşık iki senedir Kocaeli Valiliği görevini yürüttüğünü kaydeden Aksoy, 15 sene içinde Kocaeli'de çok önemli hizmetlerin yapıldığını söyledi.

İbrahim Karaosmanoğlu ile iyi bir diyalog geliştirerek Kocaeli halkına hizmet ettiklerini belirten Aksoy, "Belediye Başkanımız yerel yönetimlerde yürüttüğü hizmetlerde Türkiye'de marka sayılabilecek birçok konuda önemli çalışmalar ortaya koymuştur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:18 Kaynak: AA

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