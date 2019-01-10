Karaosmanoğlu: ''Vatandaşımızın Rızası Olmadan Herhangi Bir Çalışma Yapılmayacak''

İzmit Veliahmet ve Hacıhızır mahallelerinde tespit edilen riskli alanlarda yapılması planlanan kentsel dönüşüm hakkında basın açıklaması yapan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Vatandaşlarımızın rızası olmadan bu mahallerimize herhangi bir çalışma yapılmayacak" dedi.

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "17 Ağustos 1999 tarihinde ilimizde yaşadığımız deprem felaketi sonrası, pek çok yapı hasar görmüştür. Deprem, ilimiz için bir gerçektir. Bu gerçekle yaşamak ve tedbir almak zorundayız" şeklinde konuştu.

DEPREMLER İÇİN ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak olası yaşanabilecek depremler için önlemlerimizi alıyoruz" diye belirten Başkan Karaosmanoğlu, " Erenler, Cedit ve Topçular mahallelerinin kesiştiği bölgedeki Erenler-Cedit Konutları da Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği en önemli kentsel dönüşüm projeleri arasında yerini almıştır" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İHTİYAÇTIR"

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "İzmit Veliahmet ve Hacıhızır mahallelerinde riskli alan olarak belirlenen yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın rızası olmadan bir çivi bile çaktırmayacağız. Vatandaşımız istemiyorsa zorla mutluluk enjeksiyonu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar vatandaşımızın yanındayız" diyerek sözlerini sonlandırdı.