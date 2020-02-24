Karaöz, Adrasan ve Olympos'ta Doğanın Kalbini Çekiyoruz etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaöz, Adrasan ve Olympos'ta Doğanın Kalbini Çekiyoruz etkinliği - Son Dakika

Karaöz, Adrasan ve Olympos'ta Doğanın Kalbini Çekiyoruz etkinliği

6 saat önce

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Doğanın Kalbini Çekiyoruz" konulu fotoğraf çekim etkinliği Karaöz, Adrasan ve Olympos'ta gerçekleştirildi.

Karaöz, Adrasan ve Olympos'ta Doğanın Kalbini Çekiyoruz etkinliği, System.String[]

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Doğanın Kalbini Çekiyoruz" konulu fotoğraf çekim etkinliği Karaöz, Adrasan ve Olympos'ta gerçekleştirildi.


Necdet Yaşar tarafından temel fotoğraf çekim teknikleri üzerine eğitim verilen öğrenciler 20 profesyonel fotoğraf makinesi ile ilçenin çeşitli beldelerinde doğa fotoğrafları çektiler. Etkinliğe katılan öğrenciler mevsimsel olarak anemon çiçeğinin filizlendiği bu dönemde mavi-mor anemon çiçeği ile gelen doğal güzelliklerin yanında doğa harikası birbirinden güzel birçok güzelliği fotoğraflama şansı yakaladılar.


Öğrenciler gerçekleştirdikleri etkinlikle "Yaşamlar Sağlıklı Bir Doğa ile Tamamen Değişebilir" temasıyla çekim yaptıklarını ve doğal ortamların korunmasına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. 12 Mayıs Hemşirelik Haftası kutlamalarında etkinlik kapsamında yapılan çekimlerden en iyi üç fotoğrafa ödül verileceği bildirildi. - ANTALYA

Adrasan, Kumluca, Karaöz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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