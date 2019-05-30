Son Dakika Haberleri: Karaöz ailesine nöbet kulübesinde sürpriz
Son Dakika Güncel Haber

Karaöz ailesine nöbet kulübesinde sürpriz

1 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı Kaymakamlığı'na bağlı Göksu Jandarma Karakol Komutanlığı'nda Mehmetçik ile birlikte iftar açtı.

Karaöz ailesine nöbet kulübesinde sürpriz, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı Kaymakamlığı'na bağlı Göksu Jandarma Karakol Komutanlığı'nda Mehmetçik ile birlikte iftar açtı.

İftar öncesi karakol girişindeki nöbet kulübesine giden Vali Okay Memiş, nöbet tutan Piyade Er Adem Karaöz ile bir süre sohbet etti. Daha sonra İzmir'de yaşayan ailesine arayan Vali Okay Memiş, Adem Karaöz'ün Annesi Fatma Karaöz, Babası Şerif Karaöz ile konuştu.

Aile ile bir müddet sohbet eden Vali Okay Memiş, "Biz çocuğunuza çok iyi baktık. Hatta Adem kilo bile aldı. Her ay bir forma değişiyor" diye espiri yapan Vali Okay Memiş, "Çocuğunuz güzel bir yerde askerlik yapıyor. Gözünüz arkada kalmasın, hep birlikte vatan nöbetine devam ediyoruz. Hep birlikte bu ülkenin vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ediyoruz. İnşallah bir hafta sonra terhis oluyor. Sizleri de Erzurum'a bekleriz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Aileye hoş bir sürpriz yapan Vali Okay Memiş, Piyade Er Adem Karaöz ve askerlerle birlikte iftar sofrasına oturdu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:16 Kaynak: İHA
Karayazı, Karaöz, Okay Memiş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor Oyuncu Bahar Akça'nın evli sevgilisi isyan etti: Evime çöktü çıkmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 16:05:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaöz ailesine nöbet kulübesinde sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]