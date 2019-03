Karapakı'da Toplu Açılış Töreni Düzenlendi

Niğde'de Karakapı Belediyesi tarafından yaptırılan, Belediye Düğün Salonu, Kemerli kapı, içme suyu deposu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi toplu açılış töreni düzenlendi.

Niğde'de Karakapı Belediyesi tarafından yaptırılan, Belediye Düğün Salonu, Kemerli kapı, içme suyu deposu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi toplu açılış töreni düzenlendi.



Karakapı Belediye Başkanı Kamil Demiralp, Başkanlık dönemi boyunca yaptığı hizmetlerin yanısıra birçok tesisin açılışı yapıldı.



Açılış törenine AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Genel Meclis üyeleri ve kasaba halkı katıldı.



Törende konuşan AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, "Karakapı her zaman devletine, milletine, bayrağına, ezanına, Cumhurbaşkanına sahip çıkan bir beldemiz. 24 Haziran seçimlerinde geldik her zaman bizlere sahip çıktınız. Başta Cumhurbaşkanımıza sahip çıktınız ve yeni yönetim sisteminin ilk devlet başkanı ve bizleri de Milletvekili seçtiniz Allah sizlerden razı olsun" dedi.



AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, "Görüyoruz ki Kamil Başkanım Karakapı kasabasını şehir yaptı. Yolundan, camisine, okuluna, parkına, içme suyuna her türlü alanda hizmetlerini tamamladı. Kasaba halkına Kamil Başkana ve Belediye Meclis üyelerine canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.



'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yaptık'



Törende yapılan hizmetleri anlatan Karakapı Belediye Başkanı Kamil Demiralp, "2014 yılından beri vermiş olduğunuz görevi hakkıyla yaptık. Hizmette öncü belediye anlayışıyla kasabamıza dev projeler ürettik. İçme suyu şebekelerini değiştirdik ve 500 tonluk su depolama yaptık. İçme su kuyuları açtık. Niğde civarında kasabalar içerisinde eşi benzeri olmayan Düğün salonu, konferans salonu, misafirhane ve meydan tuvaleti ile dükkanlar yaptık. Kasabamızın girişine kapı yaparak kasabamızı dünyaya duyurduk. Çocuklarımız için 5 adet çocuk parkı yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdiğimiz Millet Bahçesi yaptık. Orta refüjleri böldük ve 2 bin fidan diktik. Karakapı yeşiliyle daha güzel sloganıyla 40 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmak için Cumhuriyet meydanına 20 bin metre sıcak asfalt attık" dedi.



Konuşmalardan sonra yapımı tamamlanan tesislerin açılış kurdelesi kesildi. - NİĞDE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz

Bahçeli, İzmir'den Meydan Okudu: Ey Haçlılar Gelin de Sizi Kanınızda Boğalım

Ekrem İmamoğlu'nu Kızdıran Manşet: Yalan Haberlere Son Verin, Özür Dileyin